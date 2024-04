Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Albersweiler - Schwerer Unfall mit Kraftrad II

Albersweiler (ots)

Am 06.04.2024 befuhr gegen 21:10 Uhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die L507 von Frankweiler in Richtung Albersweiler. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde durch den Sturz schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro. Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

