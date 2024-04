Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Schwerer Unfall mit Motorrad I

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am 06.04.2024 befuhr gegen 10:40 Uhr ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer die Gartenstraße in Billigheim-Ingenheim in Fahrtrichtung L544. An der dortigen Einmündung fuhr er geradeaus weiter in Richtung Wirtschaftsweg. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 60-jährigen Motorradfahrer sowie dessen 47-jährige Sozia. Bei der anschließenden Kollision wurde der 60-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Auch war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L544 musste für circa 30 Minuten voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Mercedes-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell