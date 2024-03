POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - NACHTRAG zur Meldung vom 29.02.2024; 15:30 Uhr: Auffahrunfall mit Flucht zu Fuß - Drei Personen flüchtig

Birkenfeld (ots) - In eine Gaststätte in der Hauptstraße eingedrungen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Täter. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 08:30 Uhr gewaltsam über die Rückseite der Gaststätte ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und ...

