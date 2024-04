Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bad Bergzabern (ots)

Am 05.04.2024 gegen 16:45 Uhr befuhr ein 76-jähriger PKW-Fahrer die Petronellastraße in Bad Bergzabern. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 23-jährige Pedelec-Fahrerin die Stauffenbergstraße in Richtung Petronellastraße. An der Kreuzung missachtete die Radfahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW-Fahrers, indem sie ungebremst in diese einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stützte und sich am Kopf verletzte. Einen Helm trug die Frau nicht. Sie wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die meisten schweren Kopfverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell