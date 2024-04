Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollsperrung nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (A65) (ots)

Am Freitagmorgen, den 05.04.24 gegen 08:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher vermutlich mit seinem LKW die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In der Ausfahrt Landau-Dammheim kam der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Hierdurch entstand an Schutzplanke sowie der Bankette Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Aufgrund der aufgewirbelten Erde musste eine Fahrbahnreinigung erfolgen. Hierbei musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

