POL-MTK: Bei Ingewahrsamnahme Widerstand geleistet +++ Exhibitionist in Hattersheim +++ Roller entwendet +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

1. Bei Ingewahrsamnahme Widerstand geleistet, Bad Soden, Hauptstraße, Dienstag, 02.07.2024, 11 Uhr

(ro)Ein Mann hat am Dienstag in Bad Soden bei seiner Ingewahrsamnahme Widerstand geleistet.

Der 30-Jährige war zunächst in Bad Soden-Neuenhain auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Schnittelberg" auffällig. Hier schlug er gegen eine Scheibe eines Transporters und belästigte eine im Fahrzeug sitzende Frau, indem er sexuell anzügliche Bewegungen vor ihren Augen vornahm. Hinzugerufene Polizeibeamte wollten den stark alkoholisierten Mann an eine Angehörige in Bad Soden übergeben. Als diese die Übernahme ablehnte, bedrohte der Aggressor sie. Bei seiner Ingewahrsamnahme vor der Wohnung der Angehörigen in der Hauptstraße musste der 30-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei trat er nach einem Beamten und traf diesen am Fuß. Verletzt wurde der Beamte nicht. Auch bei einem Treppensturz blieben der Mann sowie der Polizist, der ihn festhielt, glücklicherweise unverletzt. Die Polizisten lieferten den verhaltensauffälligen Mann in eine Gewahrsamszelle ein. Hier versuchte er sich kurze Zeit später mit einer Socke zu strangulieren. Die sofort einschreitenden Beamten griff der 30-Jährige unmittelbar beim Betreten der Zelle an. Bei seiner Fixierung wurde der Mann am Kinn verletzt und nach der ärztlichen Versorgung in einem Krankenhaus einer Fachklinik zugeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

2. Exhibitionist in Hattersheim, Hattersheim, Wasserwerkchaussee, Dienstag, 02.07.2024, 9.30 Uhr

(ro)In Hattersheim trieb ein Exhibitionist am Dienstagmorgen sein Unwesen. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in der Straße "Wasserwerkchaussee" in der Nähe einer Brücke und der Bahngleise. Der Mann entblößte sich vor einer Spaziergängerin, die umgehend über den Notruf die Polizei verständigte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizeistreifen den Mann nicht mehr ausfindig machen. Nach dem Täter wird weiter gefahndet. Er soll etwa 1,70 Meter groß, 60 bis 65 Jahre alt und von normaler Statur sein. Er habe graue Kleidung getragen und sei mit einem älteren silbernen Herrenrad unterwegs gewesen. Die Polizei in Hofheim ermittelt und nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2079-0 entgegen.

3. Roller entwendet, Liederbach-Oberliederbach, An der Untermühle, Montag, 01.07.2024, 18.30 Uhr bis Dienstag, 02.07.2024, 7.15 Uhr

(ro)Unbekannte Diebe haben im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach in der Nacht zu Dienstag einen Roller entwendet. Die Täter machten sich an dem roten Kleinkraftrad der Marke "Piaggio" zu schaffen und konnten sich unerkannt mit dem Roller entfernen. Der Wert beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Zuletzt waren an dem Fahrzeug die Versicherungskennzeichen "AHY998" angebracht. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrraddiebe unterwegs, Hattersheim, Bahnhofsplatz, Dienstag, 02.07.2024, 7.15 Uhr bis 15.45 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Fahrraddiebe am Dienstag ein Pedelec gestohlen. Der Besitzer hatte sein graues "Honbike U4" mit einem Schloss am südlichen Fahrradunterstand des S-Bahnhofs angeschlossen. Im benannten Zeitraum durchtrennten unbekannte Täter das Schloss und ließen das circa 1.600 Euro teure Trekkingrad mitgehen. Die Polizei in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet, Hattersheim, Wehrstraße, Dienstag, 02.07.2024, 16.35 Uhr bis 16.50 Uhr

(ro)Am Dienstag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw angefahren und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zwischen 16.35 Uhr und 16.50 Uhr touchierte ein noch nicht bekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Wehrstraße/Fröbelweg geparkten roten Mitsubishi Spacestar. Der entstandene Schaden im Bereich der rechten Seite wird auf circa 4.000 Euro beziffert. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

