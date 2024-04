Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Raub eines Geldbeutels

Völklingen (ots)

Am Mittwoch, 03.04.24, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in der Rathausstraße in Völklingen ein Raubdelikt zum Nachteil einer 74-jährigen Frau aus Völklingen. Die Geschädigte ist fußläufig im Bereich der Rathausstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Täter (südl. Phänotyp, ca. 170cm groß, braune kurze Haare) nähert sich der Frau aus Richtung Poststraße. Die Geschädigte hält zu diesem Zeitpunkt ihren Geldbeutel in den Händen. Der unbekannte Täter entreißt mit erheblicher Kraftaufwendung den Geldbeutel und flüchtet fußläufig durch ein Parkhaus in das angrenzende Gleisbett. Der Täter wird noch von einem Zeugen verfolgt, im Gleisbett jedoch aus den Augen verloren. Die Geschädigte wird durch die Tat nicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizei Völklingen unter Tel: 06898/2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell