Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pizza-Taxi auf Abwegen

Wehrden (ots)

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 21:25 Uhr, befuhr ein Fahrer eines Lieferdienstes die Hostenbacher Straße in Wehrden. Der 36-jährige Fahrer bog in die Straße In den Bruchwiesen ab, ohne zu beachten, dass es sich hier um eine Treppenanlage für Fußgänger handelte. Sein Renault Clio schaffte es bis zur Hälfte der Treppe, bevor er stecken blieb. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt, sein Pkw musste jedoch mittels eines Krans geborgen werden. Ob die Lieferung pünktlich kam, ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell