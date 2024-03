POL-VK: Verkehrsunfall mit Verdacht der Trunkenheit

Heusweiler (ots) - Am 21.03.2024, um 16:00 Uhr, überquerte ein Mädchen, 12 Jahre alt, wohnhaft in Eppelborn in Heusweiler, in der Straße "Am Bahnhof" am Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr mit einem blauen Kleinwagen über den Überweg, ohne das Kind zu beachten und den Vorrang zu gewähren und fuhr diesem über den linken Fuß, so dass das Kind eine Fraktur erlitt ...

