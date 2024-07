PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Streit eskaliert +++ Beleidigt und mit Messer bedroht +++ Möglicher Einbrecher verscheucht +++ Bauhütte aufgebrochen +++ Sachbeschädigung +++ Am Steuer eingeschlafen +++ Von der Fahrbahn abgekommen

1. Streit um Appartement eskaliert, Hofheim-Wallau, Diedenberger Straße, Samstag, 29.06.2024, 5 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Wallau ist am Samstagmorgen ein Streit um ein Appartement eskaliert. Ein 39-jähriger Brite hatte über ein Ferienwohnungsportal ein Appartement in der Diedenberger Straße angemietet. Der Streit artete wegen der Ausstattung der Wohnung derart aus, dass der Vermieter den Mieter mit einer Schaufel, dieser wiederrum die 28-jährige Stieftochter des Vermieters mit einem Brotmesser bedrohte. Im Zuge dieses Konflikts wurden keine Personen verletzt.

Mit der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung nach dem bis zu diesem Zeitpunkt unbekannten Vermieter zeigte sich die 28-Jährige nicht einverstanden, bespuckte und beleidigte die Beamten. Während ihrer Festnahme trat sie nach einem Polizisten, der dadurch an der Hand und am Bein verletzt wurde. Einen weiteren Beamten kratzte sie am Arm. In der Wohnung trafen die Streifen den 30-jährigen Vermieter an und nahmen diesen ebenfalls fest. Sowohl der 30-Jährige als auch dessen Stieftochter wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder entlassen.

Der Brite konnte außerhalb der angemieteten Wohnung angetroffen und festgenommen werden, nach den polizeilichen Maßnahmen und Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

2. Beleidigt und mit Messer bedroht, Hattersheim, Teplitzer Straße, Samstag, 29.06.2024, 14.50 Uhr

(ro)Eine Frau wurde am Samstag in Hattersheim von einem Mann beleidigt und mit einem Messer bedroht. Gegen 14.50 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen dem 57-jährigem Hattersheimer und der 19 Jahre alten Frau aus Raunheim, da der Mann mit seinem Fahrzeug die Teplitzer Straße blockierte. Als die 19-Jährige zu seinem Pkw ging, beleidigte dieser sie, griff nach einem Messer und bedrohte damit die Frau aus dem Fahrzeug heraus. Zudem steht er im Verdacht, im Verlauf des Streits den "Hitlergruß" gezeigt zu haben. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

3. Möglicher Einbrecher verscheucht, Eschborn-Niederhöchstadt, Sonntag, 30.06.2024, 23.25 Uhr

(ro)Ein Anwohner hat am Sonntagabend in Eschborn-Niederhöchstadt einen möglichen Einbrecher verscheucht. Der Mann entdeckte gegen 23.25 Uhr einen Unbekannten auf seiner Terrasse. Diesen sprach er umgehend an und fragte nach dem Grund des Aufenthalts auf dem Grundstück. Der Fremde floh umgehend in Richtung des Skulpturenparks. Zu einem Einbruch war es bis dahin noch nicht gekommen. Die Polizei fahndete nach dem Eindringling, konnte diesen aber nicht mehr ausfindig machen. Der Unbekannte wurde als korpulent, circa 1,70 Meter groß, etwa 45 Jahre alt und mit dünnen kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Trainingsjacke. Hinweise zu dem Hausfriedensbruch nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Bauhütte aufgebrochen, Schwalbach, Ostring, Montag, 01.07.2024, 0.40 Uhr,

(ro)In Schwalbach haben Unbekannte am Montag eine Bauhütte aufgebrochen. Nach ersten Ermittlungen hebelte ein Täter gegen 0.40 Uhr die Tür der Bauhütte, die neben einem Mehrfamilienhaus im Ostring steht, auf und gelangte so ins Innere. Nachdem er die Hütte durchsucht hatte, flüchtete der Täter vermutlich ohne Beute aus einem hinteren Fenster in Richtung der Straße. Bei dem Einbrecher soll es sich um einen männlichen Jugendlichen mit schlanker Statur handeln, der eine schwarze Kappe getragen habe. Die Polizei in Eschborn ermittelt und bittet, Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

5. Sachbeschädigung an Schule, Eschborn, Dörnweg, Samstag, 29.06.2024, 17 Uhr bis Sonntag, 30.06.2024, 9.30 Uhr

(ro)In Eschborn haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag die Eingangstür einer Schule beschädigt. Zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr schlugen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheiben der Eingangstür ein und beschädigten diese. Danach entfernten sie sich unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

6. Am Steuer eingeschlafen - Unfall verursacht, Hochheim, Frankfurter Straße, Sonntag, 30.06.2024, 6.05 Uhr

(ro)Ein Mann ist am Sonntagmorgen in Hattersheim am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen und hat einen Unfall verursacht. Der 20-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Freiherr-vom-Stein-Ring. Nach ersten Erkenntnissen schlief er kurzzeitig ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zuerst mit einem Laternenmast und schließlich mit einem Baum. Der Fahrer sowie sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Mitarbeiter des Stromversorgers und die Feuerwehr waren aufgrund der beschädigten Laterne im Einsatz. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

7. Von der Fahrbahn abgekommen, Hofheim-Lorsbach, Im Lorsbachtal, Sonntag, 30.06.2024, 22.55 Uhr

(ro)Am Sonntag ist ein Mann im Hofheimer Stadtteil Lorsbach mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall wurde er verletzt. Der 18-jährige Fahrer befuhr mit seinem Mercedes die Straße "Im Lorsbachtal" und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Er kollidierte zunächst mit einem geparkten Kia, wodurch dieser rückwärts gegen einen Gartenzaun gedrückt wurde. Im weiteren Verlauf stieß der Mercedes noch gegen ein Garagentor. Ein in der Garage geparkter Pkw wurde durch das eingedrückte Tor ebenfalls beschädigt. Ob noch ein weiteres dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde, stand zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest. Der Mercedesfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hat. Daher wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro.

8. Schlägerei auf Autobahnparkplatz, Flörsheim, Bundesautobahn 3, Samstag, 29.06.2024, 23 Uhr

(wie)Zu einer größeren Schlägerei mit mindestens fünf Verletzten kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Parkplatz Oberbach an der Bundesautobahn 3 bei Flörsheim. Zeugen verständigten die Polizei gegen 23 Uhr, da sich auf dem Parkplatz zwei Personengruppen heftig prügeln würden. Sofort eilten mehrere Streifen der Polizei auf den Autobahnparkplatz und trafen dort auf die sich noch prügelnden Menschen. Ein Mann hatte dabei noch eine Eisenstange in der Hand. Diese legte er aber nach deutlicher Aufforderung ab, die Schlägerei wurde beendet. Offenbar hatte eine rumänische Familie mit zwei Kleinbussen lautstark auf dem Parkplatz gefeiert. Hierbei kam es zu einem Streit mit Lkw-Fahrern aus Weißrussland und der Ukraine, die ebenfalls an ihren Fahrzeugen Alkohol konsumiert hatten. Der Streit artete schnell in eine Schlägerei aus, bei der die Lkw-Fahrer auch Stangen zum Schlagen einsetzten. Auch mit Glasflaschen wurde geworfen. Fünf Personen wurden deutlich verletzt, einer hatte sogar einen Zahn verloren. Die Verletzten brachte der Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser. Da alle Beteiligten teils erheblich alkoholisiert waren, wurden Blutentnahmen angeordnet. Ein Mann bedrohte noch im Beisein der Polizei einen anderen mit dem Tode, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Nach Entlassung der anderen Beteiligten kam es zu keinen weiteren Vorfällen.

