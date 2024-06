PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 29.06.2024

Hofheim (ots)

-

1. Einbruchdiebstahl in Kellerabteile in Mehrparteienhaus / Freitag, 28.06.2024, 22:00 Uhr bis Samstag, 29.06.2024, 08:00 Uhr / Königsberger Straße, 65795 Hattersheim am Main

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Hattersheim am Main zu einem Einbruchdiebstahl in zwei Kellerabteile eines Mehrparteienhauses. Hierbei verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Hausflur und hebelten dann im Keller die Verschlüsse zweier Abteile auf. Aus einem Abteil wurde ein E-Scooter entwendet. Die Höhe des Stehlgutes beträgt 360 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

-

2. Versuchter Einbruchdiebstahl in Mehrparteienhaus / Samstag, 29.06.2024, 01:50 Uhr / Liederbacher Straße, 65795 Hattersheim am Main

Samstagnacht kam es in der Liederbacher Straße in Hattersheim am Main zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrparteienhaus. Gegen 01:50 Uhr nahm ein Bewohner verdächtige Geräusche wahr und konnte anschließend eine Person zu Fuß flüchten sehen. Es entstand Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von etwa 50 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

-

3. Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrparteienhaus / Mittwoch, 26.06.2024, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 27.06.2024, 10:00 Uhr / Unterortstraße, 65760 Eschborn

Samstagmittag wurde der Polizei bekannt, dass es im o.g. Zeitraum in Eschborn zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen war. Der oder die Täter betraten hierbei zunächst das eingefriedete Grundstück und verschafften sich dann über die Wohnungstür Zutritt zur Wohnung. Es wurde ein Tresor entwendet, in dem sich ersten Ermittlungen zu Folge Gold, Silber und Bargeld im Wert von mehr als 100.000 Euro befunden haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

- Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

