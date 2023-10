Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - Ersthelferinnen gesucht +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße Ecke Schützenhofstraße in Oldenburg.

Ein 33-jähriger Oldenburger befuhr mit seinem Transporter die Bremer Straße und bog an der Ampel nach rechts in die Schützenhofstraße ab. Dort wollte ebenfalls eine 36-jährige Fahrradfahrerin aus Oldenburg parallel die Straße überqueren. Die Fahrradfahrerin musste stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Dabei kam sie auf dem Radweg zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Zwei unbekannte Frauen halfen der Fahrradfahrerin hoch und boten ihre Hilfe an.

Die Polizei sucht nun nach diesen beiden Frauen, da sie als Zeuginnen für den Verkehrsunfall in Betracht kommen.

Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441-790-4115 entgegen (1316748).

