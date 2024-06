PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Angriff mit Hammer +++ Drohungen und rassistische Beleidigungen -Zeugenaufruf! +++ E-Bike gestohlen +++ Autoaufbrecher gestört +++ Einbrecher in Hattersheim unterwegs +++Scheibe eingeworfen

Hofheim (ots)

1. Versuchter Angriff mit Hammer, Eschborn, Berliner Straße, Donnerstag, 27.06.2024, 21.30 Uhr

(ro)Am Donnerstag hat ein Mann in Eschborn versucht, einen anderen Mann mit einem Hammer anzugreifen. Der 32-Jährige hielt sich gegen 21.30 Uhr vor einem Imbiss in der Berliner Straße auf. Ein ihm unbekannter Mann habe ihn in rumänischer Sprache beleidigt und sei immer aggressiver geworden. Kurz darauf verschwand er kurz und ging danach mit einem Hammer in der Hand auf den 32-Jährigen los. Dieser konnte sich ins Innere des Imbisses flüchten und die Tür zu halten. Der Besitzer des Bistros forderte den Aggressor mehrfach auf, aufzuhören und sich zu entfernen. Der Mann flüchtete dann in Richtung Bahnhof. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die alarmierten Streifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann. Er soll ein grün-weißes Poloshirt, eine helle Jogginghose, eine Mütze sowie einen Schnauzbart getragen haben. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Drohungen und rassistische Beleidigungen - Zeugenaufruf! Eppstein-Bremthal, S-Bahnhof, Mittwoch, 26.06.2024, 17.15 Uhr

(ro)Ein Mann steht im Verdacht, im Eppsteiner Ortsteil Bremthal zwei jugendliche Mädchen am Montag, 24.06.2024 bedroht und rassistisch beleidigt zu haben. Der Vorfall soll sich gegen 19.40 Uhr am S-Bahnhof zugetragen haben. Der Mann sei bereits in der S-Bahn durch aggressives Verhalten und Herumschreien auffällig gewesen. An der nahegelegenen Bushaltestelle soll er dann in bedrohlicher Weise auf die beiden 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen zugegangen sein und beide zudem rassistisch beleidigt haben. Er sei den Mädchen noch ein Stück in Richtung der Straße "Auf den Hecken" gefolgt. Der Aggressor habe erst von den beiden abgelassen, nachdem ein junger Mann ihn bestimmt aufgefordert habe, wegzugehen. Er habe sich dann in Richtung "Auf den Hecken/Am Königsbachtal" entfernt. Das Geschehen wurde von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet und zur Anzeige gebracht. Bei dem etwa 1,80 Meter großen Täter soll es sich um einen etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit schmaler, leicht gekrümmter Statur, hellem dünnen Haar sowie mitteleuropäischem Aussehen gehandelt haben. Er trug eine khakifarbene knielange Hose, schwarze Turnschuhe mit weißen Streifen und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter. Ebenso sind der Polizei weder der einschreitende Zeuge noch die beiden Mädchen bekannt. Ihre Aussage ist für das laufende Verfahren von großer Bedeutung. Das zuständige Fachkommissariat bittet den Zeugen und die beiden Jugendlichen, aber auch weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. E-Bike gestohlen, Eschborn, Hauptstraße, Donnerstag, 27.06.2024, 12 Uhr bis 18 Uhr

(ro)In Eschborn hatten es Fahrraddiebe am Donnerstag auf ein E-Bike abgesehen. Der Besitzer hatte sein schwarzes "KTM Centro 8" gegen 12 Uhr an einem Fahrradständer des Schwimmbads in der Hauptstraße angeschlossen. Unbekannte durchtrennten das Schloss und flüchteten samt Elektrofahrrad im Wert von circa 1.000 Euro in unbekannte Richtung. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 9695-0 von der Polizei in Eschborn entgegengenommen.

4. Autoaufbrecher gestört, Bad Soden, Prof.-Much-Straße, Freitag, 28.06.2024, 3.15 Uhr

(ro)In den frühen Freitagmorgenstunden wurden Autoaufbrecher in Bad Soden gestört. Zwei Anwohner schreckten gegen 3.15 Uhr in der Prof.-Much-Straße von einem lauten Klirren auf. Einer der Anwohner schaute aus dem Fenster und sah, dass sich drei bis vier Personen an seinem Fahrzeug zu schaffen machten. Die Diebe hatten die Türen und das Handschuhfach des weißen VW Passat geöffnet. Als der Zeuge androhte, die Polizei zu rufen, flüchteten die Täter in Richtung der Sulzbacher Straße. Einer der Täter fuhr mit einem Fahrrad davon. Ein weiterer Täter hatte dunkle, wuschelige Haare und eine normale Statur. Eine weitere Beschreibung war den Zeugen nicht möglich. Die sofort entsandten Polizeistreifen konnten die Autoaufbrecher trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig machen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet, Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

5. Einbrecher in Hattersheim unterwegs, Hattersheim, Karl-Eckel-Weg, Weingartenstraße, Im Gotthelf, Montag, 24.06.2024, 14 Uhr bis Donnerstag, 27.06.2024, 10 Uhr

(ro)In Hattersheim waren zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmorgen Einbrecher unterwegs. Im Karl-Eckel-Weg versuchten Unbekannte im angegebenen Zeitraum in ein Gebäude der Stadt einzudringen. Sie versuchten vergeblich mehrere Türen aufzuhebeln und flüchteten im Anschluss. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in zwei Mehrfamilienhäuser in der Weingartenstraße einzubrechen. Bei einem Anwesen wurde versucht ein Gartentor sowie die Eingangstür aufzuhebeln, bei dem weiteren Wohnhaus versuchten die Täter über das Tor der Tiefgarage einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Täter um eine männliche, mit einem dunklen Kapuzenpullover gekleidete Person handeln. Der Sachschaden wird auch hier auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zuletzt wurde der Polizei am Donnerstag gegen 14 Uhr ein gestohlener Zigarettenautomat gemeldet. Der Automat, der in der Straße "Im Gotthelf" aufgestellt war, wurde von Dieben in den vergangenen Tagen gewaltsam von der Aufhängung abgetrennt und entwendet. Hier ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

In allen Fällen nimmt die Polizei in Hofheim Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Scheibe eingeworfen, Bad Soden, Platz Rueil-Malmaison, Donnerstag, 27.06.2024, 0 Uhr bis 7 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Bad Soden die Glasfassade eines Restaurants eingeworfen. Zwischen 0 und 7 Uhr warfen die Täter mit Backsteinen gegen die Scheiben des Gebäudes. Eine Scheibe wurde von einem Backstein durchschlagen, eine weitere sowie eine Glastür wurden dadurch beschädigt. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei in Hofheim bittet, Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

