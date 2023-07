Polizei Hamburg

POL-HH: 230710-1. Verdächtiger nach Tötungsdelikt in Hamburg-Heimfeld in Untersuchungshaft

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.07.2023, 16:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Heimfeld, Stader Straße

Am Samstagnachmittag wurde ein Mann in Heimfeld durch einen Messerstich tödlich verletzt. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen zwei sich einander bekannte Männer in einem Hinterhof an der Stader Straße aus noch ungeklärten Gründen zunächst in einen Streit geraten sein. In dessen Verlauf soll einer der beiden seinen Kontrahenten (54) schließlich mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Polizei den Tatverdächtigen im Tatortumfeld antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 38-jähriger Tunesier. Am Sonntag musste sich der Verdächtige vor einem Haftrichter verantworten. Gegen ihn erging Haftbefehl.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Augenzeugen und Angehörigen des getöteten Mannes.

Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell