POL-HH: 230707-2. Vermisstenfahndung nach 74-jährigem Mann

Hamburg (ots) - Zeit: 29.05.2023, 07:00 Uhr Ort: Hamburg-Harburg, Bennigsenstraße Die Fahndungsmaßnahmen nach der vermissten Amelia O. sind erledigt. Die 14-Jährige konnte gestern Abend wohlbehalten in Hamburg-Harburg angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Sie befindet sich inzwischen wieder in Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Die Polizei Hamburg fahndete seit Mitte Juni mit einem Lichtbild öffentlich nach ...

