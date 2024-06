PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Räuberischer Parfümdiebstahl +++ Exhibitionist in Hattersheim +++ Farbschmierereien in Wicker +++ Unfall in Eppstein- beschädigtes Fahrzeug gesucht +++ Mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer unterwegs

Hofheim (ots)

1. Räuberischer Parfümdiebstahl, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 26.06.2024, 17.20 Uhr

(ro)Am Mittwoch kam es in einer Drogerie in Sulzbach zu einem räuberischen Diebstahl. Kurz vor 17:30 Uhr betrat ein 22-jähriger Mann die Filiale im Main-Taunus-Zentrum. Dort ging er gezielt zu den zu den hochwertigen Produkten und verstaute vier Flaschen im Wert von über 700 Euro in seiner Jacke. Anschließend begab er sich direkt zu den Kassen. Hier wollte er jedoch nicht bezahlen, sondern steuerte zielstrebig den Ausgang an. Er wurde von einem Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen, worauf er nach links in die Ladenpassage flüchtete. Der Mitarbeiter konnte ihn nach kurzer Nacheile festhalten. Dabei wurde der Mann handgreiflich und versuchte vergeblich sich loszureißen. Hierdurch verletzte er den Mitarbeiter leicht. Bis zum Eintreffen der Polizei beruhigte sich der 22-Jährige wieder. Er wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam, bevor am heutigen Tage über eine Vorführung beim Haftrichter entschieden wird.

2. Exhibitionist in Hattersheim, Hattersheim, Wasserwerkchaussee, Mittwoch, 26.06.2024, 17.15 Uhr

(ro)In Hattersheim hat sich ein unbekannter Mann am Mittwoch zwei Jugendlichen in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Kurz danach wandte sich ein Erziehungsberechtigter an die Polizei in Hofheim, um den Sachverhalt zu melden. Den Angaben der beiden Mädchen zufolge wären sie gegen 17:15 Uhr im Bereich der Bahngleise in der Wasserwerkchaussee auf den Unbekannten gestoßen, welcher dort neben seinem E-Scooter mit offenem Hosenlatz an seinem Glied manipuliert habe. Es soll sich um einen etwa 30- bis 40-jährigen Mann mit braunen lockigen Haaren, die zum Pferdeschwanz gebunden waren, gehandelt haben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine Sonnenbrille getragen. Die Polizei bestreifte den Bereich rund um die Bahngleise, konnte aber bisher keine entsprechende Person feststellen. Das zuständige Fachkommissariat in Sulzbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Person unter der Telefonnummer (06196) 2073-0.

3. Farbschmierereien in Wicker, Flörsheim-Wicker, Kirchstraße, Festgestellt: Mittwoch, 26.06.2024, 21 Uhr

(ro)Im Flörsheimer Stadtteil Wicker hat ein Unbekannter einen Stromkasten, einen Laternenmast sowie eine Warnbake in der Kirchstraße mit linken Parolen beschmiert. Dies wurde am Mittwochabend festgestellt und zur Anzeige gebracht. Der genaue Tatzeitraum ist noch nicht bekannt. Die Entfernung des Schriftzuges wurde veranlasst. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Das zuständige Kommissariat in Staatsschutzangelegenheiten hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

4. Unfall in Eppstein - beschädigtes Fahrzeug gesucht, Eppstein, Friedrich-Ebert-Straße, Freitag, 21.06.2024, 11 Uhr

(ro)Am vergangenen Freitag kam es in Eppstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Gegen 11 Uhr wollte ein 86-jähriger Fahrer eines Mercedes rückwärts ausparken und geriet dabei auf einen Grünstreifen. Hier kollidierte er mit einem Baumstumpf, wodurch der Mercedes gegen ein weiteres bislang noch unbekanntes Fahrzeug gedrückt wurde und dieses dann mit Wucht auf einen Audi geschoben wurde. Im weiteren Verlauf fuhr sich der Mercedes dann noch auf einem Stein auf der Grünfläche fest und verständigte eigenständig einen Abschleppdient. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Audi wurde durch den Vorfall so stark beschädigt, dass die Vorderachse brach, er musste ebenfalls abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 14.000 Euro geschätzt. Der Polizei liegen bisher noch keine Erkenntnisse über den weiteren beschädigten Pkw vor. Es soll sich nach ersten Ermittlungen um einen schwarzen Pkw, vermutlich asiatisches Fabrikat ähnlich einem Nissan Quashqai, handeln. Weitere Zeuginnen oder Zeugen sowie insbesondere die Besitzerin oder der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

5. Mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer unterwegs, Hofheim und Flörsheim, Mittwoch, 26.06.2024, 10.40 Uhr bis Donnerstag, 27.06.2024, 1.30 Uhr

(ro)Gleich mehrere Personen, die im Verdacht stehen, vor Fahrtantritt Drogen und/oder Alkohol konsumiert zu haben, sind bei Kontrollen der Polizei erwischt worden. Am Mittwochmorgen gegen 10.40 Uhr kontrollierten Beamte in Flörsheim in der Industriestraße einen 25-jährigen VW-Fahrer, der Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums aufzeigte. Nach der Abgabe einer Blutentnahme auf der Polizeistation wurde er wieder entlassen. Ein entsprechendes Verfahren wurden eingeleitet. In Hofheim fiel den Beamten um 23.35 Uhr in der Vincenztraße ein 47-jähriger Rollerfahrer auf, der Schlangenlinien fuhr. Augenscheinlich stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, weshalb er für die Abgabe einer Blutprobe mit auf die Polizeistation in Hofheim kam. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein und stellte den Führerschein sicher. Am frühen Donnerstagmorgen überprüften Polizisten gegen 1.30 Uhr einen 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters im Hofheimer Stadtteil Lorsbach auf der Hofheimer Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrers nahmen die Beamten deutlichen Cannabisgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Folglich kam auch er für weitere Maßnahmen wie eine Blutentnahme mit zur Wache und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell