LPI-NDH: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Kyffhäuser (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 15.40 Uhr auf der Bundesstraße 85 am Fuße des Kyffhäusers. Der 35-Jährige kam alleinbeteiligt im Bereich einer der berüchtigten "36 Kurven" zwischen Bad Frankenhausen und Kelbra zu Fall und verletzte sich schwer. Zur medizinischen Behandlung wurde er in ein Klinikum gebracht. Lebensgefahr bestand für den Motorradfahrer nicht. Das Kraftrad wurde ...

