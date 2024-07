POL-MTK: Geldautomat aufgebrochen +++ Streit in Asylunterkunft +++ Exhibitionist in Hochheim festgenommen +++ Einbruch in Bürogebäude +++Wohnmobil entwendet +++ Unfall mit Pedelec

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Geldautomat aufgebrochen, Flörsheim-Weilbach, Industriestraße, Sonntag, 30.06.2024, 4.40 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen kam es in Flörsheim-Weilbach zu einem Aufbruch eines Geldautomaten, bei dem die Täter leer ausgingen. Ermittlungen am Tatort ergaben, dass mindestens zwei Personen um 4.40 Uhr versucht hatten, einen freistehenden Geldautomaten in der Industriestraße gewaltsam aufzubrechen. Die Täter flüchteten beim Eintreffen der ersten Streifen in einem hellen VW Golf in Richtung Feldgemarkung. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. An dem Einsatz waren auch ein Polizeihubschrauber und sowie im Nachgang Kriminalbeamte der BAO effectus des Hessischen Landeskriminalamtes beteiligt. Der Gesamtschaden an dem Automaten dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

2. Streit in Asylunterkunft, Hattersheim, Schützenstraße, Montag, 01.07.2024, 21.47 Uhr

(ro) Am Montagabend kam es in einer Asylunterkunft in der Schützenstraße in Hattersheim zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern, bei dem auch ein Messer eingesetzt wurde. Um 21.47 Uhr wurde der Polizei die Auseinandersetzung über Notruf gemeldet. Ein 23-jähriger Guineer legte sich mit einem 26-jährigen guineischen Mitbewohner an. Die Hintergründe des Streits sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Streit eskalierte und im weiteren Verlauf soll der 23-Jährige seinem 26-jährigem Mitbewohner Schnittwunden mit einem Messer zugefügt haben. Der 23-Jährige wies eine Verletzung im Bereich der Schulter auf. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort ärztlich versorgt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

3. Exhibitionist in Hochheim festgenommen, Hochheim, Kirchstraße, Dienstag, 02.07.2024, 10 Uhr

(ro)Die Polizei hat am heutigen Dienstag in Hochheim einen Exhibitionisten festgenommen. Gegen 10 Uhr meldete eine Zeugin einen Mann in der Kirchstraße, der sich in schamverletzender Weise zeigte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der Exhibitionist bereits aus dem Staub gemacht. Die Beamten fahndeten intensiv nach dem Mann und konnten ihn nach einem weiteren Zeugenhinweis wenig später in der Nähe entdecken und kontrollieren. Die Streife brachte den verhaltensauffälligen Mann zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle. Ein Strafverfahren leiteten die Beamten ein, Hinweise werden bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

4. Einbruch in Bürogebäude, Schwalbach, Ober der Röth, Freitag, 28.06.2024, 14 Uhr bis Montag, 01.07.2024, 9.50 Uhr

(ro)Zwischen Freitag und Montag sind Unbekannte in ein Bürogebäude in Schwalbach eingestiegen, sie hatten es auf Perücken abgesehen. Die Täter drangen durch ein Fenster in den Lagerraum einer Firma in der Straße "Ober der Röth" ein. Hier entnahmen sie zahlreiche Kunst- und Echthaarperücken aus gelagerten Kartons, entwendeten diese und flüchteten über eine Seitentür. Die genaue Anzahl der gestohlenen Perücken steht noch nicht fest, der Wert kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Wohnmobil entwendet, Flörsheim, Liebigstraße, Donnerstag, 13.06.2024, 21 Uhr bis Sonntag, 30.06.2024, 21.15 Uhr,

(ro)In Flörsheim haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Sonntag ein Wohnmobil entwendet. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug der Marke Knaus am Donnerstag, 21 Uhr, unterhalb der Opelbrücke in der Liebigstraße abgestellt. Im benannten Zeitraum entwendeten Diebe das Wohnmobil, an dem zuletzt die amtlichen Kennzeichen "MTK-OX 301" angebracht waren. Im Freizeitmobil befanden sich noch ein Elektromotor und ein Schlauchkatamaran. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf über 21.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet, Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

6. Unfall mit Pedelec, Kriftel, Hattersheimer Straße, Montag, 01.07.2024, 11.25 Uhr

(ro)Bei einem Unfall in Kriftel wurde am Montag die Fahrerin eines Pedelecs verletzt. Die 50 Jahre alte Frau war auf ihrem Elektrofahrrad in der Gutenbergstraße unterwegs und ordnete sich nach ersten Erkenntnissen zunächst an der Ampelkreuzung auf die Linksabbiegerspur ein. Eine 22-jährige Frau befuhr mit ihrem BMW die Hattersheimer Straße in Richtung Hattersheim. Anstatt den vorgeschriebenen Markierungen zum Fahrbahnverlauf zu folgen, fuhr die Radfahrerin nun geradeaus, um in die angrenzende Feldgemarkung zu fahren. Hierbei kreuzte sie die Hattersheimer Straße. Die Ampel zeigte für die BMW-Fahrerin grün, die vom plötzlichen Kreuzen der Radfahrerin überrascht wurde und trotz einer Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die 50-Jährige und wurde verletzt von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro.

