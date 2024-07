PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falscher Spendensammler festgenommen +++ Einbruch in Geflügelzuchtverein +++ Täter bei Einbruch überrascht +++ Rücksichtslose Fahrweise +++ Gespann beschädigt Mauer und Verkehrszeichen

Hofheim (ots)

1. Falscher Spendensammler festgenommen, Kriftel, Hattersheimer Straße, Mittwoch, 03.07.2024, 12.55 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Mittwoch in Kriftel einen falschen Spendensammler festgenommen. Der 25-jährige Mann gab sich als Mitarbeiter von verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen aus und wollte so auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hattersheimer Straße an Spendengelder gelangen. Gegen 12.55 Uhr meldete ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, den Betrüger der Polizei und hielt ihn bis zum Eintreffen der Streife fest. Die Beamten nahmen den Festgenommenen mit zur Dienststelle. Diese durfte der 25-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betrugs.

2. Einbruch in Geflügelzuchtverein, Bad Soden-Neuenhain, Im Lauer, Dienstag, 02.07.2024, 22 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2024, 9 Uhr

(ro)In Bad Soden-Neuenhain sind Diebe in der Nacht auf Mittwoch in Kleingärten eines Geflügelzuchtvereins eingebrochen. Die Täter durchtrennten einen Zaun eines Kleingartens und gelangten so auch auf die weiteren Grundstücke. Sie hebelten mehrere Türen von Gartenhütten auf, durchwühlten diese teilweise und hatten es auf zwei Spardosen mit Bargeld abgesehen. Genauso unbemerkt, wie sie die Gärten betreten hatten, entfernten die Diebe sich auch wieder. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen, auch inwiefern noch Weiteres entwendet wurde, dauern an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Polizei Eschborn in Verbindung zu setzen.

3. Täter bei Einbruch überrascht, Bad Soden, Sulzbacher Straße, Donnerstag, 02.07.2024, 5.13 Uhr

(ro)Am frühen Donnerstagmorgen hat der Inhaber eines Imbisses in Bad Soden einen Einbrecher überrascht. Der Täter drang über eine rückwärtige Tür in den Imbiss ein und durchsuchte das Innere. Gegen 5.13 Uhr wurde der Unbekannte vom Inhaber bemerkt und kurz im Innenhof gesichtet. Schlagartig ergriff der Einbrecher ohne Beute über ein Fenster die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung. Sofort alarmierte Polizeistreifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen. Der Täter wurde lediglich vage beschrieben, er soll eine schwarze Kapuzenjacke getragen haben. Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Rücksichtslose Fahrweise - Zeugen gesucht! Kelkheim, Frankfurter Straße, Mittwoch, 03.07.2024, 22 Uhr

(ro)In Kelkheim soll am Mittwoch ein Fahrzeug rücksichtlos und mit hoher Geschwindigkeit über eine rote Ampel gefahren sein. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 22 Uhr einen schwarzen Audi TT, der durch rasante Fahrweise auffiel. Der Fahrer beschleunigte das Fahrzeug in der Frankfurter Straße und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die rote Ampel an der Kreuzung "Mittelweg", ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Zusammenstoß. Der Audi entfernte sich in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 45 Jahre alten Mann mit kräftigem Erscheinungsbild, kurzen dunkelblonden Haaren und Bart handeln. Der Beifahrer wird als jünger, circa 25 Jahre alt, dünn und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. An dem schwarzen AUDI TT RS waren "MTK" Kennzeichen angebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei Kelkheim bittet unter der Rufnummer (06195) 6749-0 um Hinweise.

5. Gespann beschädigt Mauer und Verkehrszeichen, Hattersheim, Bahnhofstraße, Freitag, 28.06.2024, 13 Uhr bis 14 Uhr

(ro)Bereits am Freitag, 28.06.2024, beschädigte ein landwirtschaftliches Gespann eine Mauer und ein Verkehrsschild und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Siebenmorgenweg und bog nach links in den Siebenmorgenweg ein. Hierbei streifte der Hänger rechtsseitig ein Verkehrsschild und linksseitig eine Grundstücksmauer. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um die Schäden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Der Vorfall wurde der Polizei erst einen Tag später von dem Besitzer der beschädigten Mauer gemeldet. Ein Zeuge, der den Vorfall am Freitag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr beobachtet hatte, hatte den Geschädigten am Samstagabend, 29.06.2024, davon in Kenntnis gesetzt. Bei dem landwirtschaftlichen Gespann soll es sich um einen Traktor und einen Anhänger mit "MTK"-Kennzeichen handeln, der Fahrer soll männlich gewesen sein. Weiterhin sollen auch zwei Radfahrer den Unfall beobachtet haben. Die Polizei bittet nun die beiden Radfahrer sowie den Fahrer des Gespanns, aber auch weitere Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

