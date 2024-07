PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 07. Juli 2024

Hofheim (ots)

1. Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht schweren Verkehrsunfall / Samstag, 06.07.2024, 21:30 Uhr / 65812 Bad Soden, Königsteiner Straße Ecke Brahmsstraße

Am Samstagabend kam es in Bad Soden zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Beteiligten. Der 43-jährige Fahrer eines Pkw Skoda missachtete im Bereich der Königsteiner Straße Ecke Brahmsstraße die Vorfahrt und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Dabei überschlug sich der Skoda und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Der 49-jährige Beifahrer im Audi wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Auf Grund des alkoholisierten Zustandes erwartet den Unfallverursacher nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde durch die Polizei vor Ort sichergestellt.

-

2. Polizeistreife stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer / Sonntag, 07.07.2024, 01:15 Uhr / 65760 Eschborn, Sossenheimer Straße

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streife der Eschborner Polizei ein Fahrzeugführer auf, welcher mit erheblichen Ausfallerscheinungen im Straßenverkehr unterwegs war. Die Streife kontrollierte das Fahrzeug schließlich und stellte fest, dass der 41-jährige Fahrer aus Dortmund erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Beschuldigten wurde durch die Polizei sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

-

3. Einbrecher im Landratsamt Main-Taunus / Samstag, 06.07.2024, 01:15 bis 09:30 Uhr / 65719 Hofheim am Taunus, Am Kreishaus 1-5

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zum Verwaltungsgebäude des Landratsamtes in Hofheim. Dabei wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und anschließend Bargeld aus einem Tresor entwendet. Anschließend flüchteten der oder die Täter vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

-

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, PHK und KvD, Polizeidirektion Main-Taunus, 06192 / 2079 - 0.

