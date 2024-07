Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbrecher dringen in mindestens zwei Betriebe ein - Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Bislang sind der Polizei zwei Einbrüche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich des Industriegebiets in Nagold bekannt geworden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen suchten die Täter die jeweiligen Objekte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf und wurden gegen 03:00 Uhr durch eine aufmerksame Bürgerin in der Ferdinand-Porsche-Straße wahrgenommen.

Im ersten Betrieb, in der Rudolf-Diesel-Straße, versuchten die Unbekannten gewaltsam über eine Zugangstüre sowie ein Fenster in das Innere zu gelangen, was ihnen aber misslang.

In der Ferdinand-Porsche-Straße versuchten die Täter mittels einer Leiter, sich über ein Fenster im 1. Obergeschoss Zutritt in ein Unternehmen zu verschaffen. Im Anschluss gelang es den Unbekannten ein Fenster gewaltsam zu öffnen und ins Innere zu gelangen und durchsuchten dort die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Im Anschluss gelang es den Einbrechern unerkannt zu flüchten. Ob diese weitere Gebäude im Visier hatten, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Eine sofort nach Bekanntwerden der Einbrüche eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte bislang nicht zum Auffinden der Täter. Die Eindringlinge werden wie folgt beschrieben: Drei männliche Personen, etwa 175 cm bis 180 groß und schwarz gekleidet.

Das erbeutete Diebesgut ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Insgesamt lässt sich der entstandene Sachschaden auf etwa 2000 Euro beziffern.

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Nagold hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell