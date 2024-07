Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Vorfahrt im Kreuzungsbereich missachtet

Ötisheim (ots)

Zwei schwer verletzte Autofahrerinnen sowie ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag auf der Landstraße 1132 bei Ötisheim ereignete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 75-jährige VW-Fahrerin gegen 16:15 Uhr mit ihrem Pkw die Wallgrabenstraße in Fahrtrichtung Landesstraße 1132. Die Fahrerin eines Fiats befuhr die Landesstraße 1132 von Ötisheim in Fahrtrichtung Maulbronn. Die 75-Jährige missachtete die Vorfahrt vom Fiat und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurden die Pkw-Lenkerinnen schwer verletzt und mussten in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 25.000 Euro.

