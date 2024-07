Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Autoknacker auf frischer Tat festgenommen

Kämpfelbach (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers haben Polizeibeamte am frühen Dienstagmorgen einen 30-Jährigen in Kämpfelbach-Ersingen festgenommen, welcher Fahrzeuge geöffnet und durchsucht hatte.

Nach bisherigem Sachstand machte sich der Mann, gegen 03:30 Uhr, an mindestens zwei in der Fröbelstraße abgestellten Pkw zu schaffen. Ob hieraus etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Zuvor war es, gegen 02:20 Uhr, in der Häldenstraße zum versuchten Diebstahl eines Elektrofahrrads gekommen, welches im Bereich eines Carports abgestellt war. Ein weiterer Zeuge ertappte den Mann hier ebenfalls auf frischer Tat, der Täter konnte jedoch flüchten. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Festgenommene auch für Pkw-Aufbrüche im Mai und Juni in Remchingen-Wilferdingen in Frage kommt sowie für zurückliegende Diebstahlstaten in Ersingen. Die Gesamtzahl der Straftaten im öffentlichen Raum dürfte sich mit derzeitigem Kenntnisstand auf zwischen zwanzig und dreißig Einzeltaten belaufen. Insgesamt waren neben den Polizeirevieren Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd auch das Polizeirevier Neuenbürg, der Kriminaldauerdienst und die Polizeihundeführerstaffel im Einsatz. Nach der Beendigung der strafprozessualen Maßnahme wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

Der Polizeiposten Königsbach-Stein hat die weiteren, umfangreichen Ermittlungen übernommen und prüft nun unter anderem, ob der 30-Jährige möglicherweise einen Mittäter hatte.

