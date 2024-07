Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Landkreis Calw - Für Mobiltelefone Liebe vorgetäuscht - Präventionstipps

Landkreis Calw (ots)

Einen Schaden von mindestens 3500 Euro haben gewiefte Betrüger mit der sogenannten Love-Scamming-Masche einer Frau im Landkreis Calw zugefügt.

Anfang des Jahres kam der Kontakt zunächst über ein soziales Netzwerk zustande, wobei man im weiteren Verlauf die Kommunikation per whatsapp fortsetzte. Rund ein halbes Jahr lang wirkten offenbar professionelle Betrüger derart geschickt auf die 52 Jahre alte Frau ein, dass sie immer wieder Handyverträge abschloss und geforderte Wertkarten übermittelte. Die in den Verträgen mit gekauften Mobiltelefone wurden dann an afrikanische Adresse gesendet, deren Empfänger letztlich nicht mehr nachvollzogen werden konnten.

Ausführliche Präventionstipps Ihrer Polizei sowie ein zusammengefasstes Informationsblatt im PDF-Format finden Sie unter dem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Auf folgende Punkte wird dort näher eingegangen:

Vorsicht bei Romance-Scamming:

- Hinweise zum Vorgehen der Scammer - Romance- oder Love-Scammer erkennen - So überprüfen Sie Ihre Online-Bekanntschaft - Was tun, wenn ich gescammt wurde? - Folgen für Opfer und Strafverfolgung der Täter - Niemals Geld an Unbekannte

Sabine Maag, Pressestelle

