POL-KN: (VS-Villingen) Polizei beanstandet nicht vorschriftsmäßige Autos (18.02.2024)

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei bei Verkehrskontrollen in der Güterbahnhofstraße zwei Autos beanstandet. Gegen 16.30 Uhr kontrollierten die Beamten den BMW eines 32-Jährigen, an dem ein eintragungspflichtiges Fahrwerk verbaut und nicht in der Zulassungsbescheinigung vermerkt war. Eine Stunde später kontrollierten sie einen weiteren BMW, dessen 28-jähriger Fahrer ein Gewindefahrwerk eingebaut und zu tief eingestellt hatte. Dadurch schleiften die Räder an den Kotflügeln. Beide Fahrer erhielten Anzeigen und müssen ihre Autos wieder in einen technisch einwandfreien Zustand versetzen lassen.

