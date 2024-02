Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto knallt gegen Telefonmasten (17.02.2024)

Königsfeld (ots)

Ein Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 18 Uhr. Ein 31-Jähriger fuhr mit einem BMW 530 auf der Kreisstraße 5725 / Kaltenbronn von Langenschiltach kommend bergauf in Fahrtrichtung "Brogen". In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Telefonmast, der dabei durchbrach. Dessen Telefonkabel blieben jedoch intakt. Den total beschädigten BMW barg ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell