Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Badezimmerfenster mit Spaten aufgehebelt

Windeck (ots)

Brachial haben Einbrecher ein Badezimmerfenster in einem Zweifamilienhaus an der Langenberger Straße in Windeck-Rosbach aufgebrochen und Geld und Schmuck gestohlen.

Die Bewohner waren am Samstag (05. August), gegen 17.00 Uhr, aus dem Haus gegangen und in der Nacht zu Sonntag (06. August), um 00.45 Uhr, zurückgekehrt. Schon beim Parken in der Einfahrt wunderte sich das Paar, warum in der Wohnung Licht brannte. Beim Öffnen der Wohnungstür war ihnen sofort klar, dass eingebrochen worden war und sie alarmierten umgehend die Polizei.

Die Täter hatten mit einem vorgefundenen Gartenspaten das Badezimmerfenster aus dem Rahmen gehebelt, einen Kaminholzblock als Kletterhilfe unter das Fenster gestellt und waren eingestiegen.

Sie durchsuchten das Schlafzimmer, das Gästezimmer und das Büro der Bewohner nach Beute. Sie stahlen Bargeld und Goldschmuck im Wert von einigen tausend Euro. Da teilweise Geld und Schmuck zurückgelassen wurde und die Täter das Wohnzimmer des Paares nicht nach Beute durchsucht hatten, ist zu vermuten, dass die Wohnungsinhaber die Täter durch ihre Heimkehr möglicherweise vertrieben haben.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer 02241 541-3121. Lassen Sie sich kostenlos und vor Ort von unseren Einbruchsexpertinnen und Einbruchsexperten beraten, wie Sie ihr Zuhause besser vor Einbruch schützen können. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02241 541-4777. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell