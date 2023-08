POL-SU: Pkw-Fahrerin übersieht Kradfahrer/Unfall in Niederkassel

Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Freitag (04. August) gegen 02:00 Uhr wurde ein 52-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße "An der Hongsburg" in Sankt Augustin durch laute Geräusche an seiner Haustür geweckt. Als er in den Flur ging, bemerkte er den Schein einer Taschenlampe. Der Tatverdächtige nahm den Geschädigten wahr, zog sofort die Haustür hinter sich zu und lief in Richtung Straße ...

