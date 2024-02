Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Herzogenweiler) Abbiegevorgang fordert zwei Leichtverletzte (18.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Sonntagmittag ist es gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Vöhrenbach und Pfaffenweiler zu einem Unfall gekommen. Ein 63-Jähriger mit einem Nissan Qashqai bog auf Höhe der Gemeinde Herzogenweiler nach links auf einen Parkplatz ab. In diesem Moment überholte ihn ein nachfolgender 38-jähriger Cupra Formentor Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der Autos. Der Nissan kam von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam schließlich an einem Regenüberlaufbecken zum Stehen. Der Fahrer und eine 67-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden am Cupra schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 10.000 Euro, die Beschädigungen an Verkehrszeichen und Regenbecken auf weitere 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell