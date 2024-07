POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Räuberischer Diebstahl bei Radtour - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es am Pforzheimer Marktplatz zu einer Körperverletzung gekommen, bei welcher ein 44-Jähriger körperlich angegangen worden war. Nach derzeitigem Sachstand war dieser am Sonntag gegen 01:00 Uhr am Marktplatz mit einer Deutschlandfahne fußläufig unterwegs, ...

mehr