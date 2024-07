POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auf dem Weg von mehreren Unbekannten angegangen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Ein 38-jähriger Mann hat am Samstag mehrere Frauen in der Oststadt belästigt. Zwei Anwohnerinnen meldeten gegen 13:55 Uhr der Polizei eine männliche Person, die auf dem Fußweg an deren Wohnanwesen in der Zeppelinstraße über einen längeren Zeitraum auf- und abging und währenddessen masturbierte. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte der ...

