Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer als er Samstagvormittag auf der Landesstraße 93 alleinbeteiligt stürzte.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 54-jährige Kradfahrer die Landesstraße 93 von Wildschapbach kommend in Richtung Bad Peterstal, als er gegen 10:25 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Das Motorrad schlitterte in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Suzuki und der Leitplanke. Infolge des Sturzes erlitt der 54-Jährige schwere Verletzungen, welche in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Für den Transport des Kraftradfahrers war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Beide Fahrzeuge waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell