POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahndungserfolg: Exhibitionist festgenommen

Ein 38-jähriger Mann hat am Samstag mehrere Frauen in der Oststadt belästigt.

Zwei Anwohnerinnen meldeten gegen 13:55 Uhr der Polizei eine männliche Person, die auf dem Fußweg an deren Wohnanwesen in der Zeppelinstraße über einen längeren Zeitraum auf- und abging und währenddessen masturbierte. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte der 38-Jährige angetroffen und festgenommen werden.

Mehrere Frauen hatten bereits gegen 10:00 Uhr im Enzauenpark einen Exhibitionisten gemeldet. Eine männliche Person manipulierte an ihrem erigierten Glied in der Nähe des Europaplatzes am Enzufer. Als eine der Frauen den Mann aufforderte, seine Handlungen zu unterlassen, entfernte sich dieser unerkannt in Richtung Kaufland-Ost. Aufgrund der exakten Personenbeschreibung der Zeuginnen können dem mutmaßlichen Täter wohl beide Taten zugeordnet werden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Weitere Hinweise können unter der Rufnummer 07231 186-4444 gemeldet werden.

