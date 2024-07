Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

Nach einem Einbruch in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag in ein Wohnhaus in Enzberg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 13:15 Uhr und Freitag, 09:30 Uhr mutmaßlich durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zu dem in der Kanalstraße gelegenen Gebäude. Im Inneren des Hauses hebelte der Einbrecher gewaltsam eine Wohnungstüre auf und gelangte so in eine der dortigen Wohnungen. Ob etwas entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Diebstahlsschaden sowie der entstandene Sachschaden beläuft, ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

