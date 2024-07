Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten am frühen Montagmorgen, gegen 01:30 Uhr, zwei Tatverdächtige gewaltsam über ein Fenster in das in der Industriestraße gelegene Einkaufsgeschäft im Pforzheimer Ortsteil Huchenfeld und durchsuchten dort die Büroräumlichkeiten. Ein weiterer Tatverdächtiger befand sich offenbar mit einem Pkw in der Nähe des Objektes. Alle drei Männer flüchteten daraufhin mit diesem Fahrzeug. Die durch Zeugen hinzugerufene Polizei konnte im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde neben mehreren Werkzeugen ein höherer Bargeldbetrag aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Supermarkt jedoch nichts entwendet. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen zuvor gestohlen wurden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen setzte man die 27, 39 und 43 Jahre alten Männer wieder auf freien Fuß. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere auf Hinblick auf die aufgefundenen Gegenstände, dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

