Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Firmengebäude

Mühlacker (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh ist in ein Firmengebäude in Mühlacker eingebrochen worden. Nach bisherigem Kenntnisstand drangen Unbekannte zwischen 14:00 Uhr und 06:30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Räume der in der Industriestraße gelegenen Firma ein. Im Inneren hatten es die Diebe offenbar auf einen Tresor abgesehen. Der entstandene Diebstahlschaden wird derzeit im mittleren dreistelligen Bereich angenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

