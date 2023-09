POL-E: Essen: Schwarzer PKW touchiert Golf und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Samstagmorgen (9. September) griffen zwei Männer drei Frauen am "Pferdemarkt" an. Mit einem Schnittwerkzeug verletzten sie eine 30-jährige, stahlen ein Smartphone und flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 4:40 Uhr kamen zwei Unbekannte auf die drei jungen Frauen zu und versuchten die Handtasche der 30-Jährigen zu ...

mehr