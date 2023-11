POL-MI: Quad-Fahrer gefährdet Fußgänger am Werrepark

Espelkamp (ots) - Ärger mit der Polizei hat sich nach einer Verkehrsunfallflucht an der Ecke Beuthener Straße / Im Kleinen Bruch ein 32-jähriger Mann aus Hille eingehandelt. So trafen die Beamten am Samstag gegen 14.15 Uhr nach einem Hinweis an der genannten Örtlichkeit auf einen in einem Entwässerungsgraben liegenden Ford, jedoch nicht auf dessen Fahrzeugführer. Der war den Erkenntnissen auf dem Weg in Richtung der ...

