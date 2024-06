Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Hünfeld - Unfallzeugen gesucht

Hünfeld (ots)

Am Donnerstag (13.06.), zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich Am Tiergarten / Theodor-Heuss-Straße. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer/-in befuhr vermutlich die Straße "Am Tiergarten" und geriet aus unbekannter Ursache, unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Am Tiergarten / Theodor-Heuss-Straße, nach rechts auf den Gehweg. Dort kollidierte er mit einem Schildermast. Dieser wurde beschädigt und umgedrückt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Sollten Zeugen im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/96580), bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter "www.polizei.hessen.de" zu melden

Gefertigt: PP Osthessen, Polizeistation Hünfeld, PHK Lenz

