Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Folgemeldung 1: Tödlicher Unfall

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medienformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Am vergangenen Freitagmorgen (17.05) wurde in der Hansestraße in Lübeck eine männliche Person von einem Fahrzeug überrollt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Die Identität der toten Person stand zunächst nicht fest. Nach Zeugenhinweisen konnte nun ermittelt werden, dass es sich bei dem Mann um einen 49-jährigen Lübecker handelt. Die Ermittlungen bezüglich des Unfalls dauern indes weiterhin an.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell