POL-MTK: E-Bikes in Neuenhain entwendet +++ Diebe scheitern in Liederbach +++ Brand Halle in Wallau +++ Glaswurf auf Barbesucher in Hofheim +++ Körperverletzung auf den Sindlinger Wiesen +++

Hofheim (ots)

1) Erschwerter Diebstahl aus Keller von zwei E-Bikes | Bad Soden-Neuenhain, Königsteiner Straße | Donnerstag, 04.07.2024, 22:00 Uhr - Freitag, 05.07.2024, 21:00 Uhr |

Unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Art Zutritt in Kellerräume / Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Königsteiner Straße in Bad Soden-Neuenhain. Im Fahrradkeller wurden zwei mittels Schlosses gesicherte E-Bikes komplett entwendet. Dabei handelte es sich um hochwertige Bikes der Marken Flyer und Stevens, geschätzter Gesamtwert 15.500 Euro.

Da keinerlei Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Eschborn Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06196 9695 - 0.

2) Versuchter Diebstahl von Modeschmuck | Liederbach, Alt Oberliederbach | Freitag, 05.07.2024, 22:19 Uhr |

Mutmaßlich zwei Personen griffen durch das offene ebenerdige Fenster eines Ateliers in Liederbach, versuchten hierbei Modeschmuck zu entwenden, welcher auf einem Tisch neben dem Fenster lag. Durch das geistesgegenwärtige laute Rufen der Geschädigten aufgeschreckt ließen die beiden unbekannten Täter von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten unerkannt fußläufig in Richtung Schulstraße. Die beiden Tatverdächtigen wurden spärlich wie folgt beschrieben: Zwei Jungs (Kinder/Jugendliche) bekleidet mit langen Hosen und T-Shirts.

Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise telefonisch unter der Rufnummer 06195 6749 - 0 entgegen.

3) Fahrlässige Brandstiftung | Alte Ländcheshalle, Am Rheingauer Weg, Hofheim-Wallau | Freitag, 05.07.2024, kurz vor 19:30 Uhr

Unbekannter Täter verschaffte sich mutmaßlich Zutritt in die brachliegende ehemalige Sporthalle durch eine beschädigte ebenerdige Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite. In dem Gebäude wurde inmitten der Sportfläche der Halle ein Bündel Bücher angezündet. Hierbei wurden der Hallenboden sowie ein Teil der Decke beschädigt. Ein ortsansässiger 13-jähriger Junge hatte den Brand bemerkt und die Halle während des Brandes kurzzeitig betreten. Der Jugendliche musste jedoch nach Einschätzung der Rettungswagenbesatzung nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand und lüftete anschließend das Gebäude. Da die Halle nicht mehr genutzt wird, wurde der Sachschaden auf moderate 300 EUR geschätzt.

Hinweise zu vorliegendem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 2073 - 0 entgegen.

4) Versuchte gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung | Hofheim am Taunus, Kirschgartenstraße | Samstag, 06.07.2024, 01:06 Uhr Ein unbekannter Täter warf zur Tatzeit ein Glas von einem Balkon eines Mehrparteienhauses in Richtung einer Außenanlage einer Gaststätte. Aufgrund Fallhöhe und Wucht zerschnitt das Glas einen Sonnenschirm und verfehlte zwei darunter verweilende Lokalgäste nur sehr knapp. Da bisher keine konkreten Tätererkenntnisse vorliegen, erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 2079 - 0 Hinweise von möglichen Zeugen.

5) Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung | Kelkheim, Sindlinger Wiesen | Freitag, 05.07.2024, 21:26 Uhr

Eine 59-jährige Bürgerin aus Kelkheim stellt in einer Kelkheimer Parkanlage eine Gruppe von drei Personen zur Rede, da aus dieser Feuerwerk gezündet worden sei. Das würde nach Angaben der Geschädigten ihren Hund, aber auch andere Hunde in der Nachbarschaft verängstigen. In Rahmen eines folgenden Streitgesprächs wurde die Kelkheimerin von einem unbekannten Täter aus der Gruppe massiv verbal beleidigt und mit dem Leben bedroht, einer ihrer Arm wurde ergriffen und zugedrückt.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, mitteleuropäische Erscheinung, etwa 18-20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkle kurze Haare, Brille, offene schwarze Jacke, rosa-/lilafarbenes Deutschland Fußballtrikot, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe.

Nur eine der beiden Begleitpersonen konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, mitteleuropäische Erscheinung, etwa 18-20 Jahre, etwa 175 - 180 cm groß, lange dunkles Oberteil, lange dunkle Hose, dunkle Umhängetasche.

Die Polizeistation Kelkheim erbittet Hinweise zu Täter und Tat unter der Rufnummer 06195 6749 - 0.

Pressemitteilung gefertigt durch Döring, PHK und KvD

