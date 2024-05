Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 24.05.2024, 12 Uhr bis Sonntag, 26.05.2024, 13 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

A 261 - Brand eines Sattelzuges mit Vollsperrung und erheblichen Rückstau

Am Freitagmittag geriet eine Sattelzugmaschine auf der A 261 Richtungsfahrbahn Bremen in Höhe der Anschlussstelle Tötensen in Brand. Die Fahrzeugführerin konnte das Fahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen. Die Brandursache dürfte nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt gewesen sein. Aufgrund der Löscharbeiten und der circa 200 Meter langen Ölspur musste die Autobahn komplett gesperrt werden, was zu einem erheblichen Rückstau bis weit in den Hamburger Bereich führte.

Buchholz - Aufgefundener Elektrorollstuhl

Am Freitag wurde ein hochwertiger Elektrorollstuhl in der Soltauer Straße aufgefunden. Da das Eigentum nicht zugeordnet werden konnte und der Rollstuhl nicht als gestohlen gemeldet war, wurde er als Fundsache durch den Baubetriebshof abgeholt. Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer kann sich an die Stadt Buchholz zwecks Abholung wenden.

Winsen (Luhe) / Luhdorf Gewerbegebiet - Einbruch in Gartenmöbelgeschäft

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gartenmöbelgeschäft in der Porschestraße. Sie warfen mit einem Gullideckel die Scheibe der Eingangstür ein und durchwühlten ein Büro. Hinweise zu möglichen tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 / 796 - 0 entgegen.

Marschacht - Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein Unbekannter ein Fensterelement der Feuerwache Rönne ein und versuchte so vermutlich in das Feuerwehrhaus zu gelangen. Täterhinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 / 796 - 0 entgegen.

Winsen (Luhe) - Wohnwagen aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Winser Baum zwei Wohnanhänger durch Unbekannte angegangen. In beiden Fällen wurde Gegenstände entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Winsen unter der Tel. 04171 / 796 - 0 entgegen.

Winsen (Luhe) - Versammlung und zeitweiser Sperrung des Straßenverkehrs

Am Samstagnachmittag versammelten sich circa 150 Personen in Winsen unter dem Motto "Winsen steht auf Demokratie und Menschenrechte". Die Teilnehmenden gingen vom Bahnhof in die Innenstadt. Hierzu wurden zeitweise einige Kreuzungen gesperrt.

Winsen (Luhe) - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr machten sich zwei Unbekannte in der Königsberger Straße an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus zu schaffen. Sie wurden dabei durch die Anwohnerin gestört und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 / 796 - 0 entgegen.

Brackel - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend kam ein 39-Jähriger mit seinem PKW auf der K22 zwischen den Ortschaften Brackel und Holtorfsloh nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Brückenpfeiler der Autobahn. Der PKW geriet in Vollbrand. Der Mann konnte erst nach den Löscharbeiten der Feuerwehr tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Seevetal / Fleestedt - Trunkenheitsfahrt

In den späten Abendstunden am Samstag hielten Beamte des Polizeikommissariats Seevetal einen 25-jährigen Fahrzeugführer an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-Jährige nicht nur unter Alkoholeinfluss (1,06 Promille) stand, sondern auch illegale Betäubungsmittel konsumiert hatte. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal / Metzendorf - Trunkenheitsfahrt

Nachdem der Polizei am Sonntag, gegen 1 Uhr, eine scheinbar völlig betrunkene Autofahrerin in Seevetal/Metzendorf gemeldet wurde, konnte der gesuchte Pkw etwa 30 Minuten später im Zuge der Fahndung in Seevetal/Emmelndorf angetroffen werden. Die 35-jährige Fahrzeugführerin war stark alkoholisiert (1,71 Promille), so dass ihr eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Buchholz - Starkregen

Am Sonntag, gegen 13 Uhr, kam es im Bereich Buchholz zu heftigen Starkregen, so dass mehrere Straßen überflutet und nicht mehr befahrbar waren. Dazu wurden einige Gullideckel hochgedrückt und mehrere Keller liefen voll Wasser.

