Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorläufige Festnahme nach Pkw-Diebstahl und Unfallflucht ++ Buchholz - Vor Streifenwagen getorkelt und Beamte angegriffen ++ Buchholz - Mit E-Scooter Jogger angefahren ++ u.w.M.

Seevetal/Maschen (ots)

Vorläufige Festnahme nach Pkw-Diebstahl und Unfallflucht

Heute, 24.5.2024, gegen 1:55 Uhr, wurde der Polizei zunächst eine Verkehrsunfallflucht in Seevetal/Maschen gemeldet. Ein Anwohner der Straße Alter Postweg gab an, dass ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und in den Garten eines Grundstückes gefahren sei. Der Fahrer habe sich zu Fuß vom Fahrzeug entfernt. Beamte waren wenige Minuten nach Eingang der Meldung vor Ort. Sie entdeckten einen Maserati, der stark unfallbeschädigt im Gebüsch des benannten Grundstückes stand. Da der Fahrer nicht angetroffen werden konnte, wurden mehrere Einsatzfahrzeuge in die Fahndung nach dem flüchtigen Verursacher eingebunden. Etwa zwei Stunden später traf eine Streifenwagenbesatzung auf einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Zudem hatte er frische Verletzungen am Kopf. Der Mann machte widersprüchliche Angaben und wurde vorläufig festgenommen. Zu seiner Identität schwieg er sich bislang aus.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Maserati zuvor in Seevetal/Fleestedt von einem Privatgrundstück gestohlen worden war. Gegen den mutmaßlichen Fahrer wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Buchholz - Vor Streifenwagen getorkelt und Beamte angegriffen

Ein 29-jähriger Mann hat heute, 24.05.2024, zwei Beamte angegriffen und beleidigt. Die Streifenwagenbesatzung war gegen kurz nach 03 Uhr in der Adolfstraße unterwegs, als der Mann vom Gehweg aus auf die Fahrbahn und direkt vor den Streifenwagen torkelte. Die Beamten hielten an und fragten ihn, ob er Hilfe benötige. Daraufhin begann der 29-Jährige unvermittelt, die Beamten zu beleidigen und in ihre Richtung zu schlagen. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle schlug er erneut um sich und verletzte eine Beamtin dabei leicht. Gegen den 29-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Mit E-Scooter Jogger angefahren

Ein 16-Jähriger hat am Donnerstag, 23.5.2024 einen Verkehrsunfall im Seppenser Mühlenweg verursacht. Gegen 9:40 Uhr war der Jugendliche mit einem E-Scooter auf dem Fußweg, entgegen der Fahrtrichtung, unterwegs. In Höhe der Einmündung Starenweg überholte er einen 88-jährigen Jogger. Hierbei stieß er mit diesem zusammen, woraufhin der Mann stürzte und sich leicht verletzte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass E-Scooter nicht auf dem Gehweg gefahren werden dürfen. Grundsätzlich gehören E-Scooter auf den Radweg. Dort, wo es keinen Radweg gibt, ist die Fahrbahn zu nutzen.

Buchholz/A1 - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Bereits am Sonntag, 19.5.2024, gegen 20:25 Uhr, kam es auf der A1, in Fahrtrichtung Bremen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei war ein 49-jähriger Mann mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke gefahren. Der Wagen blieb auf dem Seitenstreifen stehen.

Der 49-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, zuvor auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen zu sein. Kurz hinter der Anschlussstelle Dibbersen sei plötzlich ein anderer Pkw, vom rechten Fahrstreifen kommend, dicht vor ihm auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der 49-Jährige dann nach rechts ausgewichen und habe hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Zum mutmaßlichen Unfallverursacher sind bislang keine weiteren Details bekannt. Der 49-Jährige blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand erheblicher Sachschaden an der Front.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 796200 bei der Autobahnpolizei in Winsen zu melden.

