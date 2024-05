Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher auf frischer Tat ertappt ++ Seevetal - Audi gestohlen ++ Winsen- Unbekannte graben Bäume und Sträucher aus dem Bienengarten der Eckermann-Realschule aus

Hanstedt (ots)

Am Montag, 20.05.2024, gegen 16:40 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge an einer Leerguthütte eines Einzelhandelsgeschäftes in der Winsener Straße in Hanstedt zwei verdächtige Personen und alarmierte die Polizei. Als er die beiden Männer ansprach versuchten diese zu flüchten. Es gelang dem Zeugen, einen der Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der andere konnte unerkannt flüchten. Ersten Ermittlungen nach zur Folge haben die beiden Männer versucht, die Wellblechwand des Getränkelagers aufzuhebeln um daraus Leergut zu entwenden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 17jährigen aus Buchholz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Seevetal - Audi gestohlen

In der Nacht von Sonntag, 19.05., auf Montag, 20.05., haben bislang unbekannte Täter in der Straße Birkenhorst in Seevetal einen Audi aus einer Garagenzufahrt entwendet. Die Eigentümer hatten den schwarzen Audi Q5 mit dem Kennzeichen WL- MD 287 gegen 22 Uhr zuletzt in der Garagenzufahrt gesehen. Gegen 10 Uhr am nächsten Morgen mussten sie dann feststellen, dass das Auto entwendet worden ist. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Winsen- Unbekannte graben Bäume und Sträucher aus dem Bienengarten der Eckermann-Realschule aus

In den Abendstunden oder in der Nacht vom 15.05. auf den 16.05. muss es passiert sein, so Schulleiter Andreas Neises, der sich entsetzt und gleichzeitig ernüchtert über die dreiste Tat vor seiner Schule, der Johann-Peter-Eckermann-Realschule zeigt. Dort, wo derzeit der Bienengarten entsteht und sowohl der Landkreis als auch der Schulförderverein, dank vieler Spendengelder, schon erheblich investiert hat, wurden kurz vor dem verlängerten Himmelfahrtswochenende die ersten Bäume und Pflanzen in den Boden gebracht. Von diesen sind nun ein Kirschbaum, ein Apfelbaum, drei Hibiskus, ein Ginster und eine Azalee wieder unerlaubt ausgegraben und gestohlen worden. "Mehr als nur ein Ärgernis", so Neises, "denn neben dem Sachschaden von ca. 500,00EUR ist auch die Enttäuschung und die Wut in der Schülerschaft über diesen Diebstahl seit Donnerstag deutlich geworden. Schülersprecher Adam Gulaj (10a) kann nicht verstehen wie Menschen ein solches Projekt, was von Schülerinnen und Schüler für die kommenden Schülergenerationen entsteht und für das die Schülerschaft vor den letzten Sommerferien im Rahmen des schuleigenen Sponsorenlaufes allein knapp 9.000EUR erlaufen haben, torpedieren und Bäume klauen. Und auch die Klasse 10c aus dem vergangenen Schuljahr zeigte sich ernüchtert über die Nachricht, hatten sie doch extra bei der Abschlussfeier 2023 Geld für einen Baum gespendet, um unter diesem, ähnlich wie der Abschlussjahrgang von 1963 unter seiner Eiche im Garten der Begegnung, sitzen zu können, um in alten Erinnerung zu schwelgen. Daher die große Bitte der Johann-Peter-Eckermann-Realschule an die Winsener Bevölkerung: Sollte jemand in dem Zeitraum vom 15.05. auf dem 16.05. etwas Auffälliges gesehen haben, bitte bei der Polizeidienststelle Winsen unter 04171 / 7960 melden. Der WPK Schulimkerei belohnt Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen mit einer großzügigen Honigspende!

