POL-CUX: Polizei Geestland stoppt Traktorfahrer auf der Autobahn

Cuxhaven (ots) - Geestland/ OT Debstedt - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung Am 14.06.2024 gegen 15.10 Uhr wurde der Polizei Geestland ein Mercedes in grün gemeldet, welcher auf der Langener Straße in 27607 Geestland, OT Debstedt, Schlangenlinien fahren würde. Die 73-jährige Fahrzeugführerin aus Geestland sei des Öfteren in den Gegenverkehr geraten und habe zeitweise ein Teil des Gehwegs befahren. Bei der ...

mehr