Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ OT Debstedt - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am 14.06.2024 gegen 15.10 Uhr wurde der Polizei Geestland ein Mercedes in grün gemeldet, welcher auf der Langener Straße in 27607 Geestland, OT Debstedt, Schlangenlinien fahren würde. Die 73-jährige Fahrzeugführerin aus Geestland sei des Öfteren in den Gegenverkehr geraten und habe zeitweise ein Teil des Gehwegs befahren. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten keinerlei Alkohol- oder Drogenbeeinflussung fest. Allerdings besteht der Verdacht auf nicht unerhebliche körperliche Mängel. Laut Zeugenaussagen wurden während der Fahrt andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr gefährdet und mussten dem PKW ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei Geestland bittet Zeugen und die Geschädigten des Vorfalls sich bei der Polizei zu melden.

