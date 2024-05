Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-jähriger Aylin M. - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Die am 24.05.2024 ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 15-jährigen Aylin M. wird zurückgenommen. Die Vermisste konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Karlsruhe von der Polizei aufgegriffen und in eine Jugendhilfeeinrichtung eingeliefert werden.

