POL-MTK: Neue Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion

Hofheim (ots)

Neue Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion

(fm)Jacqueline Konrad ist seit Ende Mai neue Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Main-Taunus. Die bisherige Jugendkoordinatorin, Polizeioberkommissarin Celine Hänsel, kehrt nach ihrer Elternzeit planmäßig in die Polizeidirektion zurück. Für diese Zeit verstärkt Kriminaloberkommissarin Jacqueline Konrad das Main-Taunus-Präventionsteam im Bereich der Jugendkoordination. "Die Aufgabe reizt mich wegen ihrer Vielseitigkeit sehr. Ich bringe vielfältige Erfahrungen aus dem Ermittlungsbereich mit, die ich gerne einbringen möchte, um durch Prävention Straftaten zu verhindern", sagt sie. Bisher war sie nach ihrem Studium im gehobenen Dienst der Kriminalpolizei in der Regionalen Kriminalinspektion Main-Taunus eingesetzt. Dort war sie unter anderem im Kommissariat K10 primär für Tötungsdelikte, Vermisstenfälle und Raubdelikte zuständig. "Ich hatte schon im K10 viel mit Jugendlichen zu tun und fand das immer spannend. Je nachdem, in welcher Rolle sie bei uns waren, war der Umgang mit ihnen immer individuell und unterschiedlich. Den Beschuldigten musste man manchmal sehr deutlich machen, dass sie eine mögliche Straftat begangen haben, die Opfer musste man behutsamer als Erwachsene befragen und die Sachverhalte immer altersgerecht erklären." Prävention, Information und Beratung sind die Schwerpunkte der Jugendkoordination. Sie vermittelt zwischen der Polizei und allen öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen, die mit Jugendlichen arbeiten. Für die über 60 Schulen im Main-Taunus-Kreis ist die Jugendkoordination fester polizeilicher Anlaufpunkt. Im Rahmen von Multiplikatorinnen- und Multiplikatorenfortbildungen, insbesondere für Lehrkräfte, den Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit sowie Eltern, werden Seminare und Vorträge zu verschiedenen Themen angeboten oder in Kooperation mit anderen Institutionen durchgeführt (hier beispielhaft aufgeführt):

- gemeinsame Fortbildungen für schulische Krisenteams - Aus-/ Fortbildung von Lehrkräften - #Aktionschutzschild (landesweite Kampagne gegen sexualisierte Gewalt an Kindern) - PiT - Prävention im Team (landesweites Programm zur Gewaltprävention an Schulen) - Jugendgefährdung und Jugenddelinquenz - Digital Naitive (Präventionsprogramm gegen sexuelle Gewalt, Hatespeech und Cybermobbing im Netz / sozialen Medien) - Gewalt in der Familie - Gefahren im Internet / mobile Endgeräte

Die behördenübergreifende Zusammenarbeit ist KOKin Jacqueline Konrad besonders wichtig. "Alle staatlichen Stellen müssen in einem Fall optimal zusammenarbeiten. Gerade bei Jugendkriminalität ist der Kontakt untereinander wichtig. Die Jugendkoordinatorin stimmt wichtige Informationen aus den polizeilichen Ermittlungen ab, leitet sie an die zuständigen Stellen weiter und vernetzt verschiedene Beteiligte. In der Polizeidirektion Main-Taunus gibt es ein eigenes Sachgebiet nur für den Bereich der polizeilichen Prävention, in dem neben der Jugendkoordinatorin noch zwei Präventionsbereiche besetzt sind: - Vier Schutzleute vor Ort, die täglich gemeinsam auf Fußstreife unterwegs sind, um für die Bevölkerung ansprechbar zu sein und sich u.a. im Rahmen des KOMPASS-Programms um die Sorgen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. - Ein polizeilicher Berater, der in den Häusern und Wohnungen des Landkreises kostenlose und unverbindliche Beratungen zur Einbruchsprävention durchführt und einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Prävention von Straftaten gegen ältere Menschen legt.

Erreichbarkeiten der neuen Jugendkoordinatorin: Kriminaloberkommissarin Jacqueline Konrad Jugendkoordination.maintaunus.ppwh@polizei.hessen.de 06192 - 2079 232

Präventionsteam - Leitung:

Polizeihauptkommissar Florian Meerheim Praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de 06192 - 2079 230

