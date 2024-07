PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 300.000 Euro nach Schockanruf erbeutet +++ Einbrüche in Flörsheim +++ Tiguan gestohlen +++ Sachbeschädigung und Diebstahl an Hofheimer Schule +++ Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss

Hofheim (ots)

1. 300.000 Euro nach Schockanruf erbeutet, Main-Taunus-Kreis, Mittwoch, 10.07.2024, bis Donnerstag, 11.07.2024

(da)Bei einem Schockanruf im Main-Taunus-Kreis haben Betrüger am Donnerstag 300.000 Euro erbeutet. Bereits am Mittwoch hatten sich die Betrüger bei der Rentnerin gemeldet. Dabei nutzten sie die weit verbreitete Masche des "falschen Polizeibeamten". Die "Polizei" teilte der Dame mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft sei nun eine Kaution fällig. Nachdem die Angerufene Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse gegeben hatte, forderten die Betrüger sie auf, Bargeld und Gold in Höhe von 300.000 Euro aus einem Bankschließfach zu holen. Anschließend übergab sie ihre Ersparnisse einer unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin der Gerichtskasse ausgab. Besonders dreist: Die "Staatsanwaltschaft" meldete sich später bei der Rentnerin und bestätigte ihr telefonisch den Zahlungseingang. Der beschriebene Verkehrsunfall hat natürlich nie stattgefunden. Auch saß die Tochter nicht im Gefängnis. Das bemerkte die Seniorin leider erst viel zu spät, als die Betrüger schon über alle Berge waren. Obwohl eine solche Erkenntnis mit großer Scham verbunden ist, entschloss sich die Frau, die Polizei zu informieren und Anzeige zu erstatten. Ein Schritt, den viele Opfer nicht wagen. Zu groß ist die Scham, auf einen solchen Betrug hereingefallen zu sein. Doch diese Scham hilft nur einem: den Betrügern. Umso wichtiger ist es, mit seinen Angehörigen über solche Betrügereien zu sprechen. Denn der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese Personen gezielt darauf an! Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

2. Einbrecher lassen Schmuck mitgehen,

Flörsheim, Bürgermeister-Lauck-Straße, Sonntag, 14.07.2024, 15 Uhr bis 16.15 Uhr

(da)Am Sonntag erbeuteten Einbrecher in Flörsheim Schmuck. Die Unbekannten drangen zwischen 15 und 16.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Lauck-Straße nahe dem Einkaufszentrum "Kolonaden" ein. Im ersten Stock gelangten sie in eine Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und erbeuteten Schmuck, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Tiguan gestohlen,

Eschborn, Hamburger Straße, Samstag, 13.07.2024, 13 Uhr bis Montag, 15.07.2024, 7 Uhr

(da) Autodiebe haben am Wochenende in Eschborn einen VW Tiguan gestohlen, was der Besitzer am Montag bemerkte. Das Auto stand seit Samstag, 13 Uhr in der Hamburger Straße. Wie der Wagen gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei fahndet jetzt nach den Dieben und dem Auto, an dem zuletzt die Kennzeichen "MTK-CY 228" angebracht waren. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

4. Sachbeschädigung und Diebstahl an Hofheimer Schule, Hofheim-Diedenbergen, Oberer Haingraben, Donnerstag, 11.07.2024, 13:15 Uhr bis 20:00 Uhr

(jg)Am vergangenen Donnerstag, den 11.07.2024, machten sich mehrere Unbekannte in der Zeit von 13:15 Uhr bis 20:00 Uhr in den Räumlichkeiten einer Schule zu schaffen. Der oder die Täter gelangten unerlaubt auf das Schulgelände und drangen anschließend in mehrere Klassenräume ein. Dort entwendeten sie Schulmaterialien wie diverse Stifte, eine Wanduhr und weitere Büroartikel. Im Anschluss betraten sie die angrenzende Sporthalle und beschmierten in dessen Flur die Wände. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250EUR geschätzt. Über den Wert des Diebesguts kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

5. Einbruch in Einfamilienhaus,

Flörsheim, Weingartenstraße, Freitag, 12.07.2024, 00:00 Uhr bis 06:45 Uhr

(cm)Am frühen Freitagmorgen stiegen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Flörsheim-Wicker ein und entwendeten unter anderem eine Briefmarkensammlung. In der Zeit von Freitag 00:00 Uhr bis 06:45 Uhr verschafften sich die Täter über die Kellertür Zutritt zu dem Haus in der Weingartenstraße. Im Inneren wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Geschädigte bemerkte den Schaden am frühen Morgen und teilte dies der Polizeistation in Flörsheim mit. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

6. Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss, Landesstraße 3011, bei Eppstein-Ehlhalten, Freitag, 12.07.2024, 18 Uhr

(da)Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend bei Ehlhalten mehrere Unfälle verursacht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 63-Jährige gegen 18 Uhr mit einem BMW auf der Landesstraße 3011 von Vockenhausen in Richtung Heftrich unterwegs. Dort kam ihm zunächst ein Taxi entgegen, dessen Seitenspiegel er abfuhr. Der 63-Jährige hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter und beschädigte noch eine Garageneinfahrt in Eppstein-Ehlhalten. Hier entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro am Auto. Die Unfälle wurden von Zeugen beobachtet, die dem BMW folgten und die Polizei informierten. Bei dem Unfall in der Garageneinfahrt zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, weshalb ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Denn inzwischen hatte sich herausgestellt, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Aus diesem Grund muss sich der 63-Jährige nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell