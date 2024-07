POL-MTK: +++ Polizei & Feuerwehr beleidigt +++ Jugendliche unbefugt auf Grundstück +++ Raser bei Geschwindigkeitsmessung erwischt +++ Polizei und Ordnungsämter kontrollieren gemeinsam +++

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Polizei & Feuerwehr beleidigt,

Sulzbach, Waldstraße, Montag, 15.07.2024, 17 Uhr

(da)Ein Mann hat am Montagabend in Sulzbach Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei beleidigt. Gegen 17 Uhr waren Feuerwehr und Polizei in der Waldstraße im Einsatz. Offenbar fühlte sich ein Anwohner durch ein Feuerwehrfahrzeug gestört, weshalb er einen Feuerwehrmann ansprach und aufforderte, das Löschfahrzeug zur Seite zu fahren. Da dies im Rahmen der Einsatzmaßnahmen nicht möglich war, wurde der 33-jährige Sulzbacher ausfällig. Als ein Polizeibeamter dies bemerkte und hinzukam, beleidigte er auch ihn. Die Polizeibeamten vor Ort sahen sich daher gezwungen, zusätzlich zu den Maßnahmen, weshalb sie eigentlichen vor Ort im Einsatz waren, auch eine Strafanzeige gegen den 33-Jährigen zu fertigen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Um weitere Störungen der Einsatzmaßnahmen zu verhindern, erteilten die Beamten dem Mann anschließend einen Platzverweis.

2. Jugendliche unbefugt auf Grundstück,

Hofheim-Wallau, Mühlgasse, Dienstag, 16.07.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 16.07.2024, 21.:20 Uhr

(da)Am Dienstag beobachteten Anwohner zwei Jugendliche, die sich unberechtigt auf einem Grundstück im Hofheimer Stadtteil Wallau aufhielten. Eine Zeugin beobachtete gegen 18 Uhr, wie die beiden Jungen über ein Gartentor auf das Grundstück eines Einfamilienhauses kletterten. Als sie die beiden ansprach, flüchteten sie über denselben Zaun und auf Mountainbikes in Richtung der Straße "Zur Burg". Zuvor hatten sie jedoch das Tor und die Haustür des Hauses beschädigt und einen Schaden von rund 800 Euro hinterlassen. Gegen 21.20 Uhr bemerkte die Zeugin erneut zwei Personen, die sich dem Grundstück näherten. Diesmal hatten sie ihre Gesichter mit Mützen verdeckt. Als die Personen bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie erneut zu Fuß in Richtung "Zur Burg". Die beiden Personen ähnelten vom Aussehen her stark den Jungen vom Abend. Sie wurden als männlich, 16 bis 17 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und von schlanker, sportlicher Statur beschrieben. Außerdem waren sie dunkel gekleidet und hatten nach Angaben der Zeugin ein westeuropäisches Aussehen. Die Polizeistation Hofheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Raser bei Geschwindigkeitsmessung erwischt, Kelkheim, Bundesstraße 8, Dienstag, 16.07.2024, 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(wie) Am Dienstagvormittag hat die Polizei bei Kelkheim Raser bei einer Geschwindigkeitsmessung erwischt. Die Beamten hatten das Geschwindigkeitsmessgerät an der B 8 bei Kelkheim aufgestellt und über dreieinhalb Stunden dort die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überwacht. Von den erfassen knapp 600 Fahrzeugen waren 97 zu schnell unterwegs, so dass es blitzte und ein Beweisfoto für die Bußgeldstelle gefertigt wurde. 21 davon fuhren so schnell, dass es zu Bußgeldbescheiden mit Punkteeinträgen beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg kommen wird. Zwei Autofahrer übertrieben es derart mit der Geschwindigkeit, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Als trauriger Spitzenreiter wurde ein Pkw mit 119 km/h abgelichtet.

4. Polizei und Ordnungsämter kontrollieren gemeinsam, Main-Taunus-Kreis, Dienstag, 16.07.2024, 07:00 Uhr bis 17:15 Uhr

(wie) Die Polizei hat am Dienstag gemeinsam mit den Ordnungsämtern des östlichen Main-Taunus-Kreises kontrolliert. Zwischen 07:00 Uhr und 17:15 Uhr waren so Einsatzkräfte der Polizei mit den Ordnungsämtern aus Eschborn, Schwalbach, Sulzbach und Bad Soden unterwegs und haben in jeder Gemeinde eine Kontrollstelle eingerichtet. Hauptaugenmerk legten die Kontrolleure zunächst auf die Gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr aufgrund von Handynutzung am Steuer sowie das Nichtanschnallen während der Fahrt. Bei insgesamt 89 kontrollierten Fahrzeugen wurden 34 Verkehrsteilnehmer ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt und 18 bei der Nutzung des Mobiltelefons am Steuer erwischt. Weitere Ordnungswidrigkeiten wie abgefahrene Reifen, mangelnde Ladungssicherung oder fehlende Ausrüstungsgegenstände wurden ebenfalls geahndet. Drei Strafanzeigen mussten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt und die Weiterfahrt untersagt werden. Betrunkene oder berauschte Autofahrer waren offenbar nicht unterwegs, was den Einsatzkräften positiv auffiel. Die kooperativen Kontrollen sind im Main-Taunus-Kreis ein Standard und werden auch in Zukunft fortgesetzt werden.

